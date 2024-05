'Sono come Paganini' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 Sono come Paganini su Camera con Vista su La7 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, la rubrica di Alexander Jakhnagiev, prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 Domenica 26 Maggio 2024 alle 09.40 e in replica Lunedì notte. La settimana politica come non l'avete Vista. Giorgia Meloni ospite di Vox a Madrid, Elly Schlein, Alessandro Di Battista, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Sergio Pirozzi, il Presidente Sergio Mattarella ad Asti, Antonio Tajani e i Ricchi e Poveri, la scalata del cornicione di Montecitorio, la bagarre in Aula e tanto altro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev