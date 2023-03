Sisto: "In Consiglio Ue portato esperienza Italia contro criminalità"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 marzo 2023 In materia di misure contro la criminalità l'Italia ha una grandissima esperienza. Come diceva Giovanni Falcone trent'anni fa, 'follow the money e riuscirai a prendere i criminalì. Nel Consiglio Giustizia abbiamo portato questa esperienza, mi sembra con apprezzamento generalizzato, perché poi ogni Stato deve essere capace di portare il suo know-how all'interno dell'Europa". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a margine del Consiglio Giustizia a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev