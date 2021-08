Sisma 2016, il giorno del ricordo ad Amatrice con il presidente Draghi. Lo speciale

(Agenzia Vista) Amatrice, 24 agosto 2021 Il 24 agosto del 2016 una forte scossa di terremoto rase al suolo la cittadina di amatrice, causando quasi 300 vittime. In quel giorno Amatrice e i paesi limitrofi si fermano per ricordare chi non c'è più. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato alla cerimonia di quest'anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev