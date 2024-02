Sinner: "In Coppa Davis fatto qualcosa di importante per Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "Per noi è un onore essere qua per portare un successo dopo 47 anni: grazie al capitano siamo riusciti a fare una cosa bella e penso importante per il Paese". Lo ha detto Jannik Sinner in occasione dell'incontro al Quirinale con la nazionale di tennis vincitrice della coppa Davis. "Ora ci sono le Olimpiadi e ciascuno di noi cercherà di fare il meglio anche in quella occasione: speriamo vada tutto bene, ha aggiunto. Durata video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev