Sinner: "Ecco perché ho scelto il tennis, mi ha aiutato a crescere"

(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 "Nello sci ho gìfatto moltya fatica. Facevo gigasnte, slalom e discesa libera però non pesavo abbastanza. Continuavo a giocare a tennis tre volte a settimana e facevo dei torneo. Ho pensato che nello sci se sbagli perdi e tio devi fermare e non puoi più vincere. E' pericoloso, ti devi svewgliare al mattino presto per andare ad allenarti a -20 gradi. Il tennis forse era un po' meglio, più comodo. Penso di aver fatto la scelta giusta. Non perché ho avuto successo, ma proprio perché mi ha aiutato a crescere più velocemente come persona" lo ha detto Jannik Sinner durante la conferenza stampa presso la sede di Federtennis a Roma. Durata: 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 31-01-24 Sinner Ecco perche ho scelto il tennis mi ha aiutato a crescere 01_34