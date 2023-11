Sinistra Italiana ricorda Michela Murgia: "Il patriarcato ci attraversa tutti e tutte"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 Si è aperto il congresso di Sinistra Italiana. Il partito ha deciso di commemorare Michela Murgia con un video in memoria della scrittrice e opinionista. "Il patriarcato ci attraversa tutti e tutte - diceva Murgia - nessuno può stare zitto, perché tutti subiamo quest'ingiustizia basata sulle differenze biologiche. Non c'è bisogno di essere maschi per essere maschilisti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev