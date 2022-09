Simona Dalla Chiesa: “Fiction su mio padre sia vista senza polemiche per capire suo sacrificio”

(Agenzia Vista) Roma 1 settembre 2022 “Se per la legge, quello che è stato deciso dalla Rai ci consentirà forse di vedere questa fiction senza polemiche, strumentalizzazioni e dove solo si capisca il sacrificio che mio padre ha compiuto per tutti noi”. Lo ha dichiarato Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a margine della presentazione della graphic novel “Le Stelle di Dora” che racconta la storia del Generale dei Carabinieri ucciso dalla mafia ed organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev