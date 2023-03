Silvestroni (FdI): "Si riconosca Fibromialgia come malattia invalidante"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 La Fibromialgia è una malattia invalidante e altalenante ed è inconcepibile che ad oggi non sia riconosciuta. È una sindrome nota come la malattia dei 100 sintomi. Causa un aumento della tensione muscolare caratterizzata da dolore a tessuti fibrosi, astenia, disturbi cognitivi, insonnia o disturbi del sonno e alterazione della sensibilità agli stimoli. La diagnosi e le caratteristiche cliniche sono state controverse, l'OMS l’ha riconosciuta 20 anni fa ma tuttavia molte persone vengono ostacolate e danneggiate sia dal punto di vista clinico che lavorativo, venendo ingiustamente emarginate. Con la legge che ho presentato chiedo il riconoscimento della fibromialgia tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Nella legge è previsto anche che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute individua, tra i reparti di reumatologia o immunologia, i presidi sanitari pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Insieme per un obiettivo comune.” Così il senatore di Fdi Marco Silvestroni, segretario di presidenza, a margine della conferenza stampa di presentazione della Pdl sulla fibromialgia presentata in Senato con il capogruppo di Fdi Lucio Malan e il sottosegretario alla sanità Marcello Gemmato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev