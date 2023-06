Silvestroni (FdI): Presentata proposta di legge per valorizzazione degli infermieri

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Ho Presentato una proposta di legge per completare il processo di valorizzazione dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie che devono diventare attori del servizio intramoenia in team assistenziale per poter godere di una loro esclusività, di un loro tariffario e costruire un rapporto di fiducia con il paziente. L’istituzione dell’attività libera intramoenia per tutti i professionisti sanitari consentirà di abbattere il “crescente” sommerso e di rispondere così al bisogno di cura e assistenza che sta aumentando in ragione delle migliaia di famiglie che hanno almeno una persona non autosufficiente a carico. Lo scopo della legge è ricondurre l’ambito ospedaliero alla sua vocazione di risposta a determinati e specialistici bisogni dei cittadini. Inoltre, è necessario realizzare un’assistenza territoriale capillare ed estesa. Dunque, i professionisti della salute, compreso il personale sanitario militare, che siano dipendenti del Ssn possono esercitare la libera professione anche intramuraria. Il testo depositato include tutti gli operatori sanitari, quindi anche le ostetriche, i professionisti della riabilitazione, della prevenzione e quelli tecnici. Il parlamento dovrebbe colmare questo gap.” Cosi il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev