Silvestri (M5S): "Governo colpisce i percettori del Reddito di Cittadinanza per slogan elettorali"

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2023 “Quando a delle famiglie che hanno poco, si toglie quel poco è normale che le persone scendano in piazza. Purtroppo questo Governo in un momento in cui c’è una crisi sul carovita ha deciso di colpire i percettori del Reddito di Cittadinanza per slogan elettorali”, le parole di Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev