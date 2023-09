Silvestri (M5S): "Funerali di Stato per le vittime di Brandizzo? Non siamo assolutamente contrari"

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Quella di Brandizzo è stata ovviamente una tragedia. Rispetto a qualcosa che in questo Paese deve essere affrontato in maniera molto seria. Non siamo contrari ai funerali di Stato”, le parole di Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev