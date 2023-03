Silvestri (M5s) a Meloni: "Da noi soluzioni che non vanno cercate nel globo terracqueo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 "Il presidente Meloni non ha contezza, interesse o sensibilità rispetto all'impatto che il rialzo dei tassi sui mutui sulla casa sta avendo sulla vita di famiglie, giovani coppie e lavoratori. E a dimostrarlo anche il taglio di fondi per 400 milioni per aiutare cittadini e studenti fuori sede a pagare l'affitto. Noi abbiamo una soluzione: prendere i soldi dagli extraprofitti delle banche per istituire subito un fondo che aiuti i cittadini alle prese con l'aumento delle rate del mutuo. Si tratta di una soluzione semplice, che non va ricercata nel globo terracqueo. Naturalmente per attuarla ci vorrebbero volontà politica, coraggio e schiena dritta, ma per il governo è più facile prendersela sempre con i disoccupati, i percettori del reddito di cittadinanza, le donne che contavano di andare in pensione e i lavoratori e gli imprenditori dell'edilizia". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, Francesco Silvestri, durante il question time alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev