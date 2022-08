Sileri: “Sono stati anni difficili per Ministero Salute, ma bilancio è stato francamente positivo”

(Agenzia Vista) Roma 5 agosto 2022 “Sono stati anni duri per il Ministero della Salute per quello che abbiamo vissuto settimana dopo settimana con la pandemia e le ondate che sono venute. Credo che il bilancio sia francamente positivo perché sono state immesse nuove risorse economiche e di personale nel Servizio sanitario nazionale. Chi verrà dopo troverà il lavoro già impostato, ma serviranno altri sacrifici e sforzi”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista dell'Agenzia Vista presso la sede del Ministero a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev