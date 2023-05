Sileri: "Coinvolgere associazioni dei pazienti nei tavoli decisionali con il Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 “Mi aggancio a quanto detto dal Ministro Schillaci sulla possibilità di rinnovare il tavolo fatto nella precedente legislatura. Qui i bisogni sono nostri come personale sanitario e dei pazienti, credo sia fondamentale inserire le associazioni nei tavoli. Gli esperti sono divisi in due forme: gli esperti che gestiscono il paziente, ma poi il paziente stesso. E non si può pensare un tavolo decisionale senza di loro. Poi attenzione perché la divisione tra le situazioni non aiuta.”, le parole di Pierpaolo Sileri, in occasione dell’evento tenutosi presso il Ministero della Salute in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev