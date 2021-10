Siderurgia, Giorgetti: "Solo ora Ue si e accorta strategicità, da guerra dazi ulteriore confusione"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021 "La guerra dei dazi che si è scatenata ha concorso ad aggiungere confusione ad uno scenario già molto complesso aggravando le condizione entro cui si devono muovere gli operatori del settore. Esemplare al riguardo è la situazione paradossale verificatasi in alcuni porti italiani anche a causa delle limitazioni all' importazioni imposte dall'Unione europea che ha provocato l'accumulo di quantitativi ingentissimi di acciaio in attesa di essere sdoganati, peraltro con l'aggravio di un dazio aggiuntivo". Così il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in un'audizione alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev