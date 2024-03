Sicurezza sul lavoro, Calderone: "Sblocchiamo ruoli ispettori Inps e Inail"

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 “Abbiamo anche sbloccato i ruoli degli ispettori dell'Inps e dell'Inail. Per effetto della nascita dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, infatti, erano stati bloccati i reclutamenti del personale ispettivo Inps e Inail, ma l'assorbimento di questi due corpi ispettivi non è mai avvenuto". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, durante l'audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. "Si tratta di ruoli a esaurimento", ha proseguito Calderone evidenziando come "soprattutto il personale ispettivo Inail ha delle specializzazioni importanti, perché ha una capacità di valutazione del rischio e di lettura corretta dell'applicazione dei tassi di tariffa che per noi è molto importante per il contrasto alle situazioni illecite in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev