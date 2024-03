Sicurezza sul Lavoro, Calderone: "No ironia su patente a punti. Serve a qualificare imprese"

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "La patente a punti è stata introdotta nel nostro ordinamento dopo il confronto con le parti sociali ed è stata una scelta coraggiosa". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. "Non credo si debba ironizzare nel momento in cui questo sistema consente alle aziende di comprendere quanto è importante investire sul tema della qualificazione delle imprese, anche valutando dei percorsi alternativi", ha spiegato Calderone. "Le responsabilità imputabili al datore di lavoro comportano una revisione della patente a punti in un processo di verifica continua e in presenza di fatti gravi, come gli infortuni mortali, l'ispettorato ha anche la possibilità di sospendere la patente fino a 12 mesi", ha aggiunto il ministro. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev