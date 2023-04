Sicurezza stradale, Tomasi (Aspi): "6% incidenti causati da distrazione, serve più attenzione"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Il 60 per cento degli incidenti che abbiamo visto, ancorché pochi nel sistema autostradale, è dovuto alla distrazione, quindi ai comportamenti, per cui dobbiamo prestare la massima attenzione, perchè dobbiamo voler bene a noi stessi ma anche, soprattutto, agli altri". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, a margine dell'inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev