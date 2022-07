Sibilia (M5s): “Draghi ha preso strada dimissioni, nonostante decreto sia passato"

(Agenzia Vista) Roma 15 luglio 2022 "Le nostre sono Scelte trasparenti: da due mesi a questa parte abbiamo sollevato il problema del dl aiuti, siamo stati conseguenti in cdm e alla camera, dove non abbiamo votato il resto. Ora c'è stato un voto in senato e il premier ha deciso di dimettersi nonostante il voto sia passato". Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia uscendo dalla sede del Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev