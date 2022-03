Sì Sposaitalia, in abito da sposa sul bus panoramico per presentare l'evento in Fiera Milano

(Agenzia Vista) Milano, 30 marzo 2022 Un giro sul bus panoramico in centro a Milano per 10 modelle in abito la sposa, questo l'evento promozionale di Sì Sposaitalia Collezioni, la manifestazione dedicata alle eccellenze del bridal, in scena dal primo al 4 aprile, in Fiera a Milano. Le ragazze sono state protagoniste di un album di nozze ‘milanese’ nei luoghi iconici della città, proprio come delle vere spose. Fiera Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev