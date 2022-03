Sì Sposaitalia, al Duomo in abito bianco per presentare l'evento sul matrimonio in Fiera Milano

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 30 marzo 2022 Sì Sposaitalia Collezioni, la manifestazione dedicata alle eccellenze del bridal, in scena dal primo al 4 aprile, ha fatto tappa negli angoli più speciali di Milano, città della moda, e lo ha fatto in grande stile. 10 modelle in abito da sposa sono state protagoniste di un album di nozze ‘milanese’ nei luoghi iconici della città, dove le ragazze si sono messe in posa tra i passanti, proprio come delle vere spose. Fiera Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev