Sì Sposaitalia, 10 modelle in abito bianco promuovono l'evento dedicato alle nozze in Fiera Milano

(Agenzia Vista) Milano, 30 marzo 2022 10 modelle in abito bianco sfilano in centro a Milano per promuovere l'evento "Sì Sposaitalia", la manifestazione dedicata alle eccellenze del comparto matrimoniale, in scena dal primo al 4 aprile in Fiera a Milano. Fiera Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev