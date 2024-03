Si è spento Ennio Calabria, ecco l'intervista alla mostra antologica su Enzo Brunori nel 2022

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2024 "Conobbi Enzo Brunori e mi commuove vedere questa mostra. Questo periodo che stiamo vivendo non è in continuità con quello vissuto da Brunori. Proprio per questo la sua presenza acquisisce un nuovo valore per me". Così Ennio Calabria nel 2022, a margine della presentazione della mostra antologica sui quadri di Enzo Brunori alla Ulisse Gallery a Roma. Il Maestro Calabria si è spento questa mattina all'età di 86 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev