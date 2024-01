Shoah, Fontana: "Mai dare per scontate libertà e democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2024 "La testimonianza di chi è sopravvissuto impegna le Istituzioni a operare affinché un orrore simile non si ripeta mai più. Come scrisse Primo Levi, 'è avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire". Così Lorenzo Fontana, in occasione del concerto della Camera in vista del 27 gennaio, giorno della Memoria. "Il Giorno della Memoria è dunque un monito a vigilare affinché non si riapra mai più quell'abisso in cui precipitò l'umanità". ha aggiunto Fontana. "Questa ricorrenza deve infatti renderci anche consapevoli che la libertà e la democrazia non vanno mai date per scontate. Anzi, ci insegna che proprio la libertà e la democrazia vanno riconquistate tutti i giorni", ha concluso il presidente della Camera. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev