Shmyhal: "Da Sace pronto un altro miliardo per riavviare settore della salute"

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 “L’agenzia SACE è pronta a riavviare i rapporti con il nostro Paese, un segnale importante. È pronta a stanziare un altro miliardo per riavviare il settore della salute, critico e di rilievo per il nostro Paese. L’agenzia Simest darà appoggio e sostegno con prestiti e investimenti diretti e creare nuove aziende in Ucraina. Ci sono tante iniziative che dimostrano il nuovo livello della collaborazione tra i nostri Paesi. Siamo uniti nella difesa e lo saremo nella ricostruzione”, le parole del primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, in occasione del punto stampa congiunto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev