Sheikh Hasina, Primo Ministro del Bangladesh, arriva al G20 in India

(Agenzia Vista) India, 08 settembre 2023 L'arrivo del Primo Ministro del Primo Ministro del Bangladesh Sheikh Hasina a New Delhi per il G20. Ecco le immagini. / Immagini Press Information Bureau - PIB, Government of India Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev