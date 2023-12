Sfiducia per caso treno, Lollobrigida: "Renzi mi preoccupava quando era al Governo, non adesso"

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2023 "Renzi annuncia una mozione di sfiducia contro di me? Non mi preoccupa affatto. Renzi preoccupava gli italiani quando era al Governo, non adesso che sta all'opposizione" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev