Sentenza Catania, Salvini: Giudice a cortei contro di me motivo di imbarazzo per le istituzioni

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2023 "Preoccupa e sconcerta quello che sta emergendo in queste ore. Un giudice che ha liberato diversi clandestini ha contestato le norme del Governo sull'immigrazione. Emerge che in passato abbia condiviso diversi insulti contro di me come ministro e abbia addirittura partecipato con il compagno a manifestazioni dell'estrema sinistra a favore degli immigrati. Ebbene, è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni della Repubblica. Io conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buon senso ed equilibrio", le parole di Matteo Salvini in un video postato sui social. / X Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev