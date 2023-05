Segre presenta moneta celebrativa 75° anniversario prima seduta Senato

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 "Per suffragio di popolo, a presidio di pubbliche libertà e a certezza di progresso civile, fu proclamata la Repubblica italiana", questa la scritta sulla parete frontale dell'Aula del Senato che è stata trascritta sulla moneta celebrativa per il 75° anniversario dalla prima a Palazzo Madama. ecco la Senatrice e vita Liliana Segre che mostra la moneta in un video. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev