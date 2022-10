Segre: "Italia più giusta attuando questa Costituzione, più che cambiarla"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata, ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione fossero state, invece, impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un Paese più giusto e anche più felice". L'ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel suo discorso in apertura della seduta per il voto del presidente del Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev