Segre: “Grazie per totem su Memoriale Shoah al Binario 21 della Stazione Centrale Milano”

(Agenzia Vista) Milano 6 febbraio 2023 “Oggi è una giornata molto particolare per me, la fine che è stata la prigionia. Partendo dal Binario 21 di cui finalmente si capirà, ed ho cominciato una prigionia che mi atterriva man mano che riuscissi a capire fino in fondo che ero diventata una schiava”. Lo ha dichiarato la Senatrice a vita Liliana Segre intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di un totem contenente le indicazioni su come raggiungere il Memoriale della Shoah, a 200 metri dalla stazione Centrale, in piazza Edmond Jacob Safra 1, e mostra anche un video, realizzato dal Ministero della Cultura insieme all’Istituto Luce – Cinecittà al Binario 21 di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev