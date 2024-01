Segre e La Russa fanno visita al memoriale della Shoah alla stazione Centrale di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2024 "Ho visitato lo Yad Vashem e credo che questo faccia bene a tutti e invito tutti a visitare questi luoghi per avere un monito perché questo non possa ripetersi". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della visita al Memoriale della Shoah, a Milano, con la senatrice a vita Liliana Segre e i membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che la stessa Segre presiede. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev