Segre: "Bisogna piangere i bambini di ogni nazionalità, sono sacri e non vanno toccati"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "In questo momento to bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore e di ogni credo perché i bambini sono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine". Lo ha detto Liliana Segre in collegamento con la Commissione intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev