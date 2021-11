Scuola, Bianchi: "Sono ostentatamente non pessimista"

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2021 "Per mia natura ho l'idea di essere ostentatamente non pessimista: abbiamo troppi ragazzi e troppe famiglie, non possiamo permetterci di dire andrà tutto male". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenendo al Convengo annuale Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola). Orizzonte Scuola Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev