Scudetto Napoli, il corteo dei tifosi in Via Toledo per la vittoria

(Agenzia Vista) Napoli, 04 maggio 2023 Il corteo dei tifosi del Napoli in Via Toledo per la vittoria dello scudetto, ottenuto dopo il pareggio con l'Udinese in trasferta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev