Scoperto un tempio di età romana a Sarsina, la città natale di Plauto

(Agenzia Vista) Sarsina, 23 agosto 2023 Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, è stata la città natale di Plauto, celebre commediografo. E come racconta in un comunicato il Ministero della Cultura, vi è stato rinvenuto un tempio tripartito riconducibile all’età romana, con adiacenti strutture altomedievali. Le attività, dirette dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, hanno evidenziato come la struttura si possa datare in via preliminare al I sec. a.C. “Questo ritrovamento è un importante tesoro archeologico che può offrire preziose informazioni sulla storia e l'evoluzione di un’area geografica specifica. Può rivelare una ricca storia di insediamenti, cambiamenti culturali e trasformazioni nella società nel corso dei secoli. È un importante contributo alla nostra comprensione del passato e può avere implicazioni significative per la ricerca storica e archeologica, a cui stiamo dando impulso con straordinari risultati in tutta Italia", dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sarà presentato alle Giornate Europee del Patrimonio in programma il 23 e 24 settembre 2023. /Immagini Youtube Ministero della Cultura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev