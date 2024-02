Scontri a Pisa, Piantedosi: Manifestazione in totale violazione delle leggi, Questura non avvisata

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "In merito alla manifestazione di Pisa, va preliminarmente evidenziato che in totale violazione delle legge, non era stato presentato alcun preavviso alla Questura", le parole del ministro Piantedosi alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev