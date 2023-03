Scontri a Napoli, Manfredi: Ieri in contatto con ministro Piantedosi

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 16 marzo 2023 "Ieri ho sentito il ministro Piantedosi e gli ho chiesto di far ripartire i tifosi al più presto possibile da Napoli, abbamo messo a disposizione pullman per fare in modo che i tifosi potessero ripartire nel modo più rapido per evitare un'altra giornata di tensione", le parole del sindaco di Napoli Manfredi durante la conferenza stampa dopo gli scontri tra tifosi per Napoli Eintracht Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev