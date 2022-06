Scissione M5s, Zingaretti: "Conferma fine della cultura maggioritaria Ora si torni al proporzionale"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "Non mi permetto assolutamente di intervenire nelle dinamiche di altri partiti, come credo non dovrebbe mai fare nessuno. Mi sembra che sia l'ennesima conferma che è finito il tempo della cultura maggioritaria, si rafforzano le identità. Io lo dico da mesi e da mesi chiediamo una legge proporzionale. Non come una rinuncia ma come uno strumento per riorganizzare il sistema politico, dando il giusto sfogo al diritto, in democrazia, di avere una identità politica, una rappresentanza politica e che questo non significhi il caos di questa legislatura". Lo ha detto il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento pubblico a Roma, in merito alla scissione del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev