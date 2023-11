Sciopero trasporti del 17 novembre, Salvini: "Siamo pronti a ricorrere alla precettazione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero. Ma il diritto alla rivendicazione dei lavoratori non può pregiudicare il diritto al lavoro di milioni di italiani. Penso allo sciopero di 24 ore indetto per il 17 novembre. Scioperi di 24 ore non è possibile: non si può fermare il Paese per 24 ore. Significherebbe mettere in ginocchio il Paese. Casualmente è stato indetto per venerdì. Sempre di venerdì o lunedì, mai in mezzo alla settimana. La commissione di garanzia si è già riunita e ha chiesto un contingentamento. Quattro ore di sciopero sì, ma 24 ore no. Se i sindacati aderiranno alla richiesta bene, altrimenti c'è lo strumento della precettazione" lo ha detto il ministro Salvini intervenendo all'assemblea nazionale della Cna a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev