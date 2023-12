Sciopero tpl, Salvini: "Garantito a cittadini diritto al lavoro e alla mobilità"

(Agenzia Vista) Meda, 15 dicembre 2023 “Oggi è venerdì, qualche sindacato avrebbe voluto bloccare per 24 ore il trasporto pubblico locale in tutta Italia, io mi sono preso l’onore e l’onere di garantire il diritto allo sciopero, ma garantendo il diritto al lavoro e alla mobilità per 20 milioni di persone che prendono i mezzi pubblici ogni giorno e conto che questo venga capito”, ha affermato il ministro dei Trasporti Salvini nel corso della presentazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda a Meda. Fonte video Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev