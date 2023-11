Sciopero, Meloni: "Su precettazione scelta condivisa e non politica"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "La decisione di precettare "è stata una scelta assolutamente condivisa, ma sulla base di un'indicazione arrivata da un'autorità indipendente. Non è stata una scelta politica. E' stata una scelta di mediazione tra due diritti che vanno entrambi garantiti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine di una vista alla mostra su Tolkien alla Gam in merito allo sciopero proclamato da Cgil e Uil per venerdì e la precettazione da parte del ministro Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev