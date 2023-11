Sciopero dei trasporti, Salvini: "Non si può scioperare per 24 ore"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 “È prevista tutta una serie di scioperi da qui ai prossimi mesi. Guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero e alla rivendicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ma le giuste rivendicazioni di qualche categoria, penso allo sciopero indetto per 24 ore per venerdì 17 novembre, non possono negare il diritto al lavoro di altri milioni di italiani. Non possono esserci scioperi di 24 ore, non puoi fermare il Paese per 24 ore”, ha affermato il ministro dei Trasporti Salvini all’assemblea della Cna in merito allo sciopero dei trasporti indetto per venerdì 17 novembre. Fonte video Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev