Sciopero Cgil e Uil a Roma, le voci dalla piazza: Manovra sbagliata

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2023 "Scioperiamo perchè questa manovra è sbagliata, taglia i redditi da lavoro, taglia alla sanità e non fa niente per le morti sul lavoro", le voci da piazza del popolo dove è in corso la manifestazione di Cgil e Uil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev