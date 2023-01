Sciopero benzinai, Sperduto (Faib): “Cartello non influirà sul prezzo alla pompa”

(Agenzia Vista) Roma 19 Gennaio 2023 “Nella conferenza stampa ho ribadito che noi abbiamo incontrato delle persone, dei cittadini, chi ci governa, molto comprensivo, che si avvicinava a quelle che erano e sono le nostre esigenze. Se poi si vuole mascherare qualche piccolo difetto di procedura, anche nel decreto stesso, che ci mette molto in difficoltà, perché quando si parla di chiarezza e di trasparenza sui nostri impianti c’è tutto. Non siamo delle frutterie con lo zero che si trasforma in nove: i nostri prezzi sono chiari e lampanti. Si vuole applicare un ulteriore prezzo che prima era medio nazionale, poi è diventato medio regionale, e oggi ci viene proposto l’abbattimento delle sanzioni per un cartello che genererà sempre più confusione. Dobbiamo pagare l’ennesimo balzello per una semplice dimenticanza, perché quel cartello non andrà mai ad influire sul prezzo alla pompa che non lo fa il gestore ma la compagnia petrolifera o il gestore del decreto” Così Giuseppe Sperduto, presidente Faib-Confesercenti, a margine della conferenza stampa indetta all’hotel Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev