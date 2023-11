Sciopero 17 novembre, Conte: Meloni si diceva a favore delle piazze, ora rimangiano tutto

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Quando erano all'opposizione ci ricordiamo che loro volevano scioperare su tutto. Hanno rivendicato il diritto allo sciopero, hanno rivendicato il diritto di andare in piazza. Giorgia Meloni dice che lei ama il conflitto sulle piazze. La precettazione da parte di questo Governo è in contrasto con quello che hanno sempre detto. Ma non mi meraviglio perché loro su tutto si stanno rimangiandosi quello che hanno detto", le parole di Giuseppe Conte a margine di un incontro con Confindustria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev