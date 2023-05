Scholz: Aggressione russa in Ucraina è una minaccia alla sicurezza e alla pace nel mondo

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 maggio 2023 "Si è parlato, giustamente, della terribile guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Voglio essere chiaro: questa è una minaccia per la sicurezza e la pace in Europa e in tutto il mondo", le parole del cancelliere tedesco Schloz al Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev