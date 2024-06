Schlein: Voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo. Noi sentiamo come prima forza d'opposizione, come perno indiscusso dell'alternativa, la responsabilità di costruire l'alternativa a queste destre", le parole di Elly Schlein in conferenza stampa dopo le europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev