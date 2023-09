Schlein: Vado a vanti con il mandato ricevuto

EMBED





(Agenzia Vista) Bologna, 28 settembre 2023 "Io non so se ho questa di aver spostato il Pd a sinistra e soprattutto non so se sia una colpa, ma di certo se fosse davvero avanti con il mandato ricevuto, perché è per questo che discutiamo, facciamo le primarie per tenere insieme, mantenere insieme su una linea chiara", le parole di Elly Schlein all'evento di Coalizione Civica Bologna. / Fb Coalizione Civica Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev