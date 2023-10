Schlein: "Tunisia non è un Paese sicuro"

(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2023 "La Tunisia non solo non è uno Stato sicuro per i migranti che la attraversano nella speranza di arrivare a un futuro migliore ma nemmeno per i suoi stessi cittadini, a causa della torsione autoritaria del presidente Saied". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella sua relazione alla segreteria nazionale del partito. Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev